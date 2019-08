Polizei Mettmann

POL-ME: Erheblich betrunken: Autofahrer fährt falsch herum in den Kreisverkehr - Langenfeld - 1908144

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Montagmittag (26. August 2019) hat die Polizei in Langenfeld-Reusrath den erheblich betrunkenen Fahrer eines grauen KIA Sportage aus dem Verkehr gezogen.

Der Mann war gegen 12:45 Uhr in Reusrath über die Neustraße in Richtung Brunnenstraße gefahren. Dabei überholte der 40-Jährige verbotswidrig die Fahrerin eines Ford Focus, indem er links durch den Kreisverkehr abbog. Nur durch eine Vollbremsung konnte die 60-jährige Langenfelderin einen Zusammenstoß verhindern. Die Langenfelderin stellte den KIA-Fahrer daraufhin zur Rede. Dieser gab jedoch nur zur Antwort, sie solle doch die Polizei rufen, wenn Sie ein Problem mit ihm habe - was die Frau dann auch tat. So konnten die Beamten den Mann kurz darauf anhalten und kontrollieren.

Dabei stellte sich heraus, dass der Mann unter dem erheblichem Einfluss von Alkohol gestanden hatte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille (1,04 mg/l). Der 40-Jährige gab an, die ganze Nacht über gefeiert und mehrere Flaschen Wodka getrunken zu haben. Noch am Montagmorgen habe er laut eigenen Angaben gegen 7 Uhr noch eine halbe Flasche Wodka zu sich genommen. Jetzt sei er gerade auf dem Weg zum Einkaufen gewesen.

Daraus wurde natürlich nichts: Seine Fahrt endete an Ort und Stelle. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Wache, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell