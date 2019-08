Polizei Mettmann

POL-ME: Ausflugslokal brannte nach technischem Defekt vollkommen aus - Ratingen - 1908141

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr Ratingen bereits am Tag des Brandes gleich mit mehreren Pressemitteilungen / ots (als PDF in Anlage) zeitnah, ausführlich und bebildert berichtete, kam es am Freitagmorgen des 23.08.2019, gegen 10.55 Uhr, zu einem Dachstuhlbrand an einem Ratinger Ausflugslokal an der Duisburger Straße in Lintorf. Beim Brandobjekt handelte es sich um ein anderthalb-geschossiges Gaststättengebäude. Der Dachstuhl und auch nahezu der gesamte Rest des Gebäudes wurden Opfer der Flammen und gelten aktuell noch als einsturzgefährdet.

-- Aktuelle Lagefortschreibung --

Inzwischen wurde der Ratinger Schadensort von Kriminalisten des Kommissariats 11 (KK 11) in Mettmann, unterstützt von einem Brandsachverständigen, genauer untersucht. Dabei kommen die Brandexperten zu dem Ergebnis, dass das Feuer mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch eine technische Ursache innerhalb einer Lüftungs- und Absauganlage der Gastronomie entstand. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich nach vorsichtigen Schätzungen der Experten auf mindestens 600.000,- Euro.

