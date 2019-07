Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrüche in Friseurgeschäft und Wohnung +++

Oldenburg (ots)

Ein unbekannter Einbrecher stieg am vergangenen Wochenende in die Räume eines Friseursalons in der Oldenburger Innenstadt ein und entwendete Bargeld aus einer Wechselgeldkasse.

Der Täter war vermutlich in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen durch mehrere Gätern auf das Grundstück in der Bergstraße gelangt und hatte dort mit einem Stein ein rückwärtiges Fenster eingeschlagen. Im Gebäude durchwühlte der Unbekannte sämtliche Räume und flüchtete mit seiner Beute schließlich unerkannt. (802345)

Einen Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Unter den Eichen verzeichnete die Polizei in der Zeit zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr. Ein unbekannter Täter hatte gewaltsam die Tür zu einem Nebenraum aufgebrochen und ein hochwertiges Fahrrad entwendet. (801760)

Zeugenhinweise nimmt die Polizei jeweils unter Telefon 0441/790-4115 entgegen.

