Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Raubüberfälle im Stadtgebiet - Polizei sucht Zeugen +++

Oldenburg (ots)

Am Sonntag kam es in den frühen Abendstunden zu einem Raub auf die Mitarbeiterin eines Kiosks an der Klingenbergstraße. Bei der Fahndung nach dem Täter hatte die Polizei unter anderem auch einen Hubschrauber eingesetzt.

Den Ermittlungen zufolge hatte der Unbekannte gegen 18.13 Uhr den Verkaufsraum des Kiosks betreten und hatte sich dann direkt zum Tresen begeben. Dort bedrohte er die 23-jährige Angestellte mit einer Pistole und forderte sie in englischer Sprache auf, Bargeld aus der Kasse herauszugeben. Die Mitarbeiterin gab dem Mann daraufhin einige Scheine aus der Kasse. Anschließend verließ der Unbekannte das Geschäft und flüchtete in unbekannte Richtung.

Zeugenangaben zufolge soll es sich bei dem Täter um einen 40 bis 50 Jahre alten und etwa 1,80 Meter großen Mann gehandelt haben. Er war schlank und mit Jeans sowie beigefarbener Jacke bekleidet. Als Maskierung trug er einen dunkelblauen oder schwarzen Schal vor dem Gesicht sowie auf dem Kopf ein dunkles Cap.

Die Fahndung, bei der sich unter anderem mehrere Streifenwagen und der Polizeihubschrauber beteiligten, führte nicht zum Erfolg. Wenige Minuten nach der Tat hatten Polizeibeamte an der Cloppenburger Straße zunächst einen 59-jährigen Mann vorläufig festgenommen, auf den die Beschreibung passte. Der Tatverdacht bestätigte sich jedoch nicht; der Mann wurde wieder entlassen. (800311)

+

Ein weiterer Raub wurde bereits am vergangenen Freitag bei der Polizei angezeigt. Ein 23-jähriger Mann aus Friesoythe gab zu Protokoll, dass er am Freitagabend gegen 19.30 Uhr zu Fuß in der Gottorpstraße unterwegs gewesen sei. Plötzlich seien fünf bis sechs Personen neben im aufgetaucht; einer von ihnen habe ihm ins Gesicht geschlagen. Nach Aussage des Opfers haben die etwa 17 bis 19 Jahre alten Männer zunächst verbal Bargeld gefordert. Dann sei der 23-Jährige auf den Boden gedrückt und seine Geldbörse entrissen worden. (796974)

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 0441/790-4115 zu melden.

