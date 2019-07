Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemeldung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn

Oldenburg (ots)

Unfallflucht in Bad Zwischenahn: Kind leicht verletzt

Am Sa. 06.07.2019, befährt gegen 14:10 Uhr ein 12-jähriger Junge mit seinem Fahrrad den Radweg der Georgstr. in Richtung Oldenburger Str. (Entlastungsstr.). Als er bei Grün die Oldenburger Str. im Bereich der Radfahrerfurth überqueren will, kommt es zum Zusammenstoß mit einem schwarzen Mercedes, dessen Fahrer von der Georgstraße kommend nach rechts in Richtung Westerstede abbiegt. Der Junge stürzt zu Boden und verletzt sich leicht am Knöchel. Der Mercedes Fahrer hielt kurz an, setzte seine Fahrt aber fort, ohne sich weiter um den Jungen bzw. um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Zwischenahn unter 04403/9270 in Verbindung zu setzen.

Edewecht: PKW-Fahrer übersieht mit 2 Promille einen Kreisverkehr

Am 07.07.2019 befährt gegen 03:25 Uhr ein 28-jähriger PKW-Fahrer aus Ovelgönne in Edewecht die Oldenburger Straße in Richtung Jeddeloh. Dabei fährt er in einem Kreisverkehr geradeaus über die Verkehrsinsel und versetzt dadurch diverse zur optischen Gestaltung des Kreisverkehrs verwendete Findlinge. Der PKW wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Da der Fahzeugführer stark unter Alkoholeinwirkung stand, wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten.

