Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Ladendieb in Haft genommen ++

Oldenburg (ots)

Nach einem Ladendiebstahl am 04.07.19 in einem Drogeriemarkt in Augustfehn, Hauptstraße, wurde ein 31 Jahre alter Mann vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige war durch Zeugen dabei beobachtet worden, wie er Kosmetikartikel im Wert von mindestens 200 Euro entwendete. Der 31jährige wurde durch die Zeugen festgehalten. Der Mann hält sich als Tourist in Deutschland auf. Bereits am 01.07.2019 war er bei einem Diebstahl von Spirituosen im Wert von ca. 100 Euro in Aurich festgestellt worden. Da aufgrund der Gesamtumstände zu befürchten war, dass der Tatverdächtige einer Hauptverhandlung fernbleiben würde, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg durch das Amtsgericht Westerstede Haftbefehl (sog. Hauptverhandlungshaft) erlassen. Beide Taten werden nunmehr am 11.07.19 beim Amtsgericht Westerstede verhandelt.

