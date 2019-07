POL-OL: +++ Vierjähriger offenbar von eigenem Vater misshandelt - Polizeieinsatz nach versuchtem Tötungsdelikt +++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Vierjähriger offenbar von eigenem Vater misshandelt - Polizeieinsatz nach versuchtem Tötungsdelikt

Oldenburg

Am heutigen Tag kam es im Oldenburger Stadtgebiet zu einem größeren Polizeieinsatz, bei dem ein 27-jähriger Oldenburger festgenommen und seine drei Kinder in behördliche Obhut genommen worden sind.

Im Rahmen von Ermittlungen wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln hatten die Beamten der Zentralen Kriminalinspektion (ZKI) Hinweise erhalten, dass der 27-Jährige seinen vierjährigen Sohn körperlich misshandelt haben könnte. Aufgrund der erlangten Informationen gehen Staatsanwaltschaft und Polizei diesbezüglich von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg beantragte daraufhin Haftbefehl gegen den 27-Jährigen.

Mit einem Großaufgebot an Kräften, unter anderem mit Einsatzkräften der ZKI sowie der Bereitschaftspolizei, suchten die Beamten gegen 14.30 Uhr die Wohnung des Verdächtigen in Kreyenbrück auf und observierten diese zunächst. Als der Mann gegen 16 Uhr seine Wohnung verließ und mit seinem Fahrzeug in Richtung Etzhorn fuhr, griffen die Fahnder zu und nahmen den 27-Jährigen fest. Der vierjährige Sohn des Verdächtigen sowie seine zwei weiteren Kinder im Alter von zwei und sechs Jahren waren nicht bei ihm. Alle drei Kinder konnten unmittelbar nach dem Zugriff vom Jugendamt der Stadt Oldenburg in der Wohnung des Mannes in Obhut genommen werden.

Keines der Kinder wies schwerere körperliche Verletzungen auf, die auf eine mögliche Körperverletzung zurückzuführen sind. Daher können zur Art der mutmaßlich erfolgten Misshandlungen derzeit keine Angaben gemacht werden. Dies wird Gegenstand der nun folgenden Ermittlungen wegen versuchten Totschlags sein, die bei der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland geführt werden.

Zu diesem Zeitpunkt bitten wir, von Nachfragen abzusehen. Es wird nachberichtet, sobald weitere Informationen vorliegen.

