Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn

Oldenburg (ots)

Unfallflucht in Edewecht

In der Zeit von Samstag, 06.07.19, 18:30 h, bis Sonntag, 07.07.19, 11:30 h, wurde in Edewecht, Hauptstraße/Grubenhof, ein auf dem Parkstreifen Höhe Döner Blitz geparkter PKW Ford Kuga durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit de Polizei Bad Zwischenahn unter 04403/9270 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Bad Zwischenahn

Telefon: +49(0)4403/927 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell