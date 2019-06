Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht in Bockenem

Hildesheim (ots)

Bockenem (hep): In der Zeit vom 09.06.2019, 11:00 Uhr bis 10.06.2019, 18:30 Uhr, wurde der geparkte schwarze Seat Leon einer Geschädigten in der Ostlandstraße beschädigt. Ein bisher unbekannter Verursacher streifte dabei den Pkw Seat im Bereich der Beifahrertür und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Schaden von ca. 600 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth unter 05063/901-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell