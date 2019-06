Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (hep): Am Mo.,10.06.2019, gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 78-Jähriger mit seinem VW Golf die L 490 von Bad Salzdetfurth in Richtung Östrum. Ausgangs einer Rechtskurve überholte ihn die bisher unbekannte Fahrzeugführerin eines hellen VW Golf oder Polo. Diese touchierte seinen Pkw beim Wiedereinscheren und beschädigte ihn dabei leicht. Im Anschluß entfernte sich die Verursacherin in Richtung Bodenburg, obwohl der Geschädigte sie versuchte auf den Vorfall aufmerksam zu machen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem PK Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell