Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Bargeld aus Imbiss gestohlen

Georgsmarienhütte (ots)

Ungebetenen Besuch erhielt in der Nacht zu Samstag ein Imbiss in der Straße Kiewitsheide. Der oder die Täter machten sich zwischen 21 Uhr (Freitag) und 09 Uhr (Samstag) an der Tür des Lokals zu schaffen und entwendeten aus dem Inneren des Gebäudes Bargeld. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

