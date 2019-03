Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach "Parkplatzrempler" gesucht

Osnabrück (ots)

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Natruper Straße ereignete sich am Freitag eine Unfallflucht. Die Fahrerin eines blauen VW Polo stellte ihr Auto gegen 04.45 Uhr unbeschädigt dort ab. In der Zeit bis 13.30 Uhr stieß ein Unbekannter mit vermutlich einem weißen Auto gegen den Polo und verursachte an der linken Fahrzeugseite einen nicht unerheblichen Schaden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Zeugen, aber auch der Unfallverursacher, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2215 entgegengenommen.

