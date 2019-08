Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - Einbruch in Supermärkte/Einbrecher hat es auf Tabakwaren abgesehen

Husum (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (21.08.19), zwischen kurz vor 4 Uhr und 5.15 Uhr, wurde in einen REWE-Supermarkt in der Großstraße in Husum eingebrochen.

Der unbekannte Täter öffnete gewaltsam die Eingangstür des Marktes und betrat diesen um kurz nach 5 Uhr. Er entkam unerkannt mit Tabakwaren aus dem Kassenbereich und flüchtete zu Fuß in Richtung Hohle Gasse/Fischergang.

Bereits am späten Mittwochabend vergangener Woche (14.08.19), um 23.37 Uhr, wurde in einen Markant-Supermarkt in der Marktstraße in Husum eingebrochen. Hier betrat der unbekannte Täter die Räumlichkeiten, nachdem er gewaltsam eine Scheibe im Eingangsbereich eingeschlagen hatte. Auch hier entkam der Einbrecher unerkannt mit Tabakwaren und Briefmarken im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei in Husum hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04841-8300. Vielen Dank!

