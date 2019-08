Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum/Friedrichstadt - Warnung vor falschen Wasserablesern

Trickbetrüger bestehlen Senioren

Husum/Friedrichstadt (ots)

Am Dienstagmittag (20.08.19) wurden einem Rentner in Friedrichstadt zwei Eheringe aus dem Schlafzimmer entwendet. Einer Rentnerin aus Husum fehlte nach dem Besuch der angeblichen Wasserableser am Nachmittag Schmuck.

Angeblich gäbe es einen Wasserrohrbruch an einer benachbarten Baustelle, deshalb müsse man einmal den Wasserdruck im Haus des Rentners überprüfen. Während der Friedrichstädter mit einem der "Handwerker" ins Bad ging, hat der Mittäter das Haus nach Wertgegenständen durchsucht. Hinterher fehlten die Eheringe aus dem Schlafzimmer. Ähnlich erging es einer Rentnerin in Husum. Man müsse den Wasserdruck in ihrer Wohnung messen und anschließend die Wasseruhr ablesen. Während die Seniorin mit einem der Handwerker ins Bad ging, wo dieser am Waschbecken hantierte, klingelte ein weiterer Mann an der Wohnungstür und gab an, dass der Keller unter Wasser stünde. Nachdem die angeblichen Handwerker weg waren, stellte die Rentnerin den Diebstahl von Schmuck fest.

Beschrieben wurden die Täter wie folgt:

Täter 1: männlich, klein, schlank, kurze dunkle Haare, gepflegtes Äußeres Täter 2: männlich, etwas größer und schlanker als Täter 1

Wer hat diese Personen im Husumer und Friedrichstädter Bereich beobachtet? Die Kripo in Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und ist unter der Rufnummer 04841-8300 erreichbar.

Bitte warnen Sie Angehörige, Nachbarn und Freunde vor dieser perfiden Betrugsmasche!

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell