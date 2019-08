Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Falsch getankt und nun? So bitte nicht!

Flensburg (ots)

Das ist sicherlich vielen Autofahrern schon passiert: Beim Tanken wurde der falsche Kraftstoff gewählt. Falscher Zapfhahn, anderes Auto? Kann passieren. Ein Autofahrer in Flensburg betankte am Sonntagnachmittag (18.08.19) an einer Tankstelle in der Apenrader Straße sein Fahrzeug mit Benzin, anstatt mit Diesel. Als er diesen Fehler bemerkt hatte, zahlte er, parkte sein Fahrzeug an den Rand des Tankstellengeländes, legte sich unter sein Auto und löste ein Röhrchen, woraufhin der Kraftstoff aus dem Tank lief. Anschließend führte er einen Schlauch durch den Tankdeckel und saugte an diesem, um den restlichen Inhalt des Tanks über einen Ablaufschacht in die Kanalisation laufen zu lassen. Er wurde dabei beobachtet und die Polizei wurde alarmiert. Der Autofahrer hatte 10 Liter Benzin getankt. Die Beamten des 1. Polizeirevieres verhinderten ein weiteres Auslaufen des Kraftstoffes und riefen Fachleute des TBZ hinzu, die mittels Bindemittel versuchten, den Schaden zu minimieren. Das Fahrzeug wurde in eine Fachwerkstatt geschleppt. Es wurde eine Strafanzeige gem. § 324 I StGB (Gewässerverunreinigung) gefertigt.

