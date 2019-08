Feuerwehr Bochum

FW-BO: Feuer im Krankenhaus

Bochum (ots)

Die Feuerwehr Bochum wurde gegen 21:43 Uhr durch die automatische Brandmeldeanlage des Elisabeth-Krankenhauses zum Einsatz im Haus A alarmiert. In einem Patientenzimmer kam es im 3. Obergeschoss zu einem Brand, bei dem ein Teil einer Matratze in Brand geraten war. Erste Löschversuche wurden durch einen Mitarbeiter des Krankenhauses mit Feuerlöschern durchgeführt und der Zimmerbewohner aus dem Raum gerettet. Beide erlitten hierbei leichte Verletzungen. Die abschließenden Löschmaßnahmen wurden durch die Feuerwehr durchgeführt und der betroffene Bereich der Station im Anschluss mit Hochleistungslüftern von Rauch befreit. Die Feuerwehr Bochum war mit ca. 30 Einsatzkräften an der Einsatzstelle vor Ort. Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

