FW-BO: Tiefbauunfall am Harpener Hellweg

Heute Mittag um kurz nach 12 Uhr kam es auf einer Baustelle im Bereich des Harpener Hellwegs zu einem Unfall in einer Baugrube. Ein Bauarbeiter hatte sich aus ungeklärter Ursache an einer Maschine verletzt und musste gerettet werden. Bei der Baustelle handelt es sich um eine Tiefbaustelle, bei der Rohre unterirdisch vorgepresst werden. Der Bauarbeiter befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls ca. 400 m entfernt von einer Zugangsöffnung, in einem Rohr mit einem Durchmesser von fast 2 m. Arbeitskollegen hatten den Mann bereits mit eigenen Mitteln zur Zugangsöffnung befördert, wo die alarmierten Einsatzkräfte die Versorgung übernahmen. Der Bauarbeiter wurde medizinisch versorgt und mit einem Schleifkorb und Baukran an die Erdoberfläche befördert. Anschließend erfolgte der Transport in ein Krankenhaus. Es waren ca. 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Die Polizei hat die Einsatzstelle übernommen.

