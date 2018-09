POL-PDNW: Wachenheim -Geparkte Pkw und Hauswand beschädigt

Wachenheim (ots) - Ein 91-jähriger Mann blieb am 11.09.18, gegen 09:20 Uhr, beim Ausparken in der Weinstraße zunächst mit dem linken Vorderreifen in einem Blumenbeet hängen. Beim dem Versuch aus dem Blumenbeet frei zu kommen gab er zu viel Gas und stieß rückwärtsfahrend gegen zwei geparkte Pkw. Anschließend legte der ältere Mann, der aufgrund der Kollision vermutlich einen Schock erlitten hatte den Vorwärtsgang ein, beschleunigte abermals zu stark und prallte nun gegen eine Hauswand. Der Fahrzeugführer verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Er und seine Beifahrerin wurden jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 7.000 Euro.

