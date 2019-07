Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Vier versuchte Trickstraftaten im Landkreis Vorpommern-Rügen

Landkreis V-R (ots)

Am 25.07.2019 wurden der Polizei im Landkreis Vorpommern-Rügen innerhalb kürzester Zeit insgesamt vier versuchte Trickstraftaten zum Nachteil älterer Menschen bekannt.

Gegen 09:30 Uhr erhielt eine 80-jährige Frau aus Bergen auf Rügen einen Anruf einer bisher unbekannten Frau. In diesem Telefonat wurde die 80-Jährige darüber informiert, dass sie bei einem Gewinnspiel einen Geldbetrag in Höhe von 49.900 Euro gewonnen hätte. Um den Gewinn einzulösen, sollte die Geschädigte Steamkarten im Wert von insgesamt 900 Euro kaufen. Die 80-Jährige begab sich im Anschluss, wie von der Anruferin gefordert, in einen Supermarkt. Eine aufmerksame Verkäuferin wurde stutzig und verständigte die Polizei, so dass eine Übergabe der Karten nicht zustande kam.

In Barth erhielt eine 79-jährige Frau gegen 11:15 Uhr einen Anruf von einem ihr unbekannten Mann. Dieser gab sich als Angehöriger aus und bat die ältere Dame um Hilfe beim Kauf einer Ferienwohnung. Nach Beendigung des Telefonats verständigte die 79-Jährige ihre Angehörigen und im Anschluss die Polizei.

Gegen 12:00 Uhr erhielt eine 85-jährige Frau von der Insel Rügen einen Anruf von einer männlichen Person, die sich als Neffe ausgab. Er gab gegenüber der älteren Frau an, dass ihr Sohn umgehend 15.000 Euro für den Kauf einer Eigentumswohnung benötigt. Die Frau erkannte die Masche, beendete das Telefonat und rief im Anschluss ihre Kinder an. Die wiederum verständigten die Polizei.

Eine 89-jährige Stralsunderin erhielt gegen 12:30 Uhr einen Anruf von ihrem vermeintlichen Enkel. Der forderte 12.000 Euro für den Kauf einer Eigentumswohnung von der 89-Jährigen. Die Frau kam dieser Forderung nicht nach und beendete das Gespräch.

In allen Fällen ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts des versuchten Betruges.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer nicht selbst mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern sie den Anrufer auf, sich vorzustellen. Im Zweifelsfall beenden Sie das Telefonat, bevor Sie sich zunehmend verunsichern lassen.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen sie Dinge, die nur dieser Verwandte/ Bekannte wissen kann oder rufen sie den Bekannten/ Verwandten unter der ihnen bekannten Nummer zurück und lassen sich den Sachverhalt bestätigen.

- Geben Sie keine Details zu ihren finanziellen und familiären Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich nicht drängen oder unter Druck setzen.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

- Kommt Ihnen einen Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei.

- Sollten Sie bereits Opfer einer Trickstraftat geworden sein, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an.

