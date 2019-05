Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Koblenzer Str./Blähaustr. (ots)

Am Mo., 20.05.2019, gegen 13:20 Uhr, befuhr eine 18-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Opel Corsa die Blähaustraße aus Richtung Güterbahnhof kommend in Richtung Koblenzer Straße. Als sie nach links in Richtung Koblenzer Straße abbiegen wollte, beachtete sie nicht die Vorfahrt eines 36-jährigen Fahrzeugführers, der mit seinem Pkw VW Up aus Richtung Koblenzer Straße kommend in Richtung Firma Weberit Werke Dräbing fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei insgesamt ca. 8000,-EUR Sachschaden entstand.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell