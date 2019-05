Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Verkehrsunfall Sachschaden

Betzdorf (ots)

Leichter Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Betzdorf. Eine 57-Jährige hatte ihren Dienstwagen in der abschüssigen Mozartstraße geparkt. Vermutlich hatte sie die Handbremse nicht richtig angezogen. Der Dienstwagen setzte sich in Bewegung und kollidierte nach etwa einem Meter mit dem Privatwagen der 57-Jährigen.

