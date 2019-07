Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Kind beim Einbiegen erfasst

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat ein zwölfjähriger Radfahrer am Samstag bei einem Unfall in Ahaus erlitten. Der Junge hatte gegen 17.00 Uhr aus Richtung Bahnhof kommend den aus seiner Sicht links liegenden Radweg an der Fuistingstraße befahren. An der Zufahrt zu einem Parkplatz unmittelbar vor dem Kreisverkehr Fuistingstraße/Wessumer Straße/Graeser Straße bog ein entgegenkommender Autofahrer nach rechts auf das Grundstück ab. Sein Wagen erfasste dabei das Rad des Kindes, das dadurch stürzte. Der 46-jährige Autofahrer stieg aus und erkundigte sich, ob dem Jungen etwas passiert sei. Das verneinte dieser, und beide setzten ihre Fahrt fort. Die Mutter erschien kurz darauf mit dem Kind in der Polizeiwache Ahaus; inzwischen hatte sich herausgestellt, dass der Junge doch leicht verletzt worden war.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin: Immer wieder kommt es zu gleichgelagerten Vorfällen, bei denen letztlich ein Strafverfahren wegen "Unfallflucht" eingeleitet werden muss. Kinder können schließlich keine rechtlich verbindliche Einwilligung zum Weiterfahren nach einem Unfall geben! Oft wollen sie nach einem Unfall schnell aus der ungewohnten Situation heraus und geben im ersten Moment an, dass alles in Ordnung sei. Später stellt sich oftmals aber heraus, dass Verletzungen oder Sachschäden eingetreten sind. Auf der sicheren Seite ist, wer als Beteiligter vor Ort bleibt - auch wenn das Kind weitergefahren ist -, und unverzüglich die Polizei informiert.

