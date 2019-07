Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Laptop und Handys gestohlen

Schöppingen (ots)

Die Bewohner schliefen, als ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag in Schöppingen in ein Wohnhaus eindrang. So blieb unbemerkt, dass der Täter vermutlich auf einen Balkon des Hauses geklettert war und durch eine offene Balkontür hineingelangte. Der Dieb ließ aus dem Haus am Bürgerweg ein Laptop und drei Mobiltelefone mitgehen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell