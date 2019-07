Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Mit Schreckschusspistole geschossen

Ahaus (ots)

Mit einer Schreckschusspistole hat am Sonntag ein junger Mann in Ahaus für Aufregung gesorgt. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, als gegen 22.25 Uhr auf der van-Delden-Straße mehrere Schüsse fielen. Polizeibeamte erkannten vor Ort eine Gruppe von drei Personen, aus der nach Zeugenangaben heraus einer der Beteiligten mehrfach in die Luft geschossen hatte. Ein tatverdächtiger 20-jähriger Heeker stritt dies ab. In seinem Wagen entdeckten die Beamten allerdings auf dem Beifahrersitz eine geladene Schreckschusspistole; im Fahrzeug fanden sich noch eine weitere geladene PTB-Waffe und ein Schlagring. Die Beamten stellten die Waffen sicher und fertigten eine Strafanzeige.

