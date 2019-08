Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Einbruch in städtisches Gebäude

Offenburg (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher sind zwischen Freitag und Montag in ein städtisches Gebäude in der Grimmelshausenstraße eingebrochen. Der oder die Eindringlinge gelangten durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters in die Räumlichkeiten. Dort wurden diverse Behältnisse durchsucht und eine Geldkasse aufgebrochen, in der sich jedoch kein Geld befand. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde letztendlich lediglich eine Tafel Schokolade gestohlen. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell