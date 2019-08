Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Handys abgenommen, Zeugen gesucht

Steinach (ots)

Nach einer Kontaktaufnahme über das Internet kam es am Samstagnachmittag kurz vor 17 Uhr zu einem mutmaßlich vereinbarten Treffen am Bahnhof, mit dem Ziel ein Verkaufsgeschäft abzuwickeln. Dort soll dann ein 19-jähriger von mehreren bisher unbekannten Tätern direkt nach seinem Eintreffen angegriffen, niedergeschlagen und getreten worden sein. Hierbei soll der Heranwachsende zwei Handys verloren haben, die ihm dann von den Unbekannten entwendet worden sein sollen. Im Anschluss soll sich die Auseinandersetzung in die Hauptstraße verlagert haben. Grund des Angriffs könnte ein bereits am Tag zuvor vom 19-Jährigen abgewickeltes Tausch- und Verkaufsgeschäft gewesen sein. Nachdem vom Angegriffenen die Polizei zur Hilfe gerufen worden war, flüchteten die etwa gleichaltrigen Täter in Richtung Bahnhof. Die Kriminalpolizei Offenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder zu den möglichen Tatverdächtigen geben können, um Hinweise unter Telefon: 0781 21-2820.

/gü - ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell