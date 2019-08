Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Aufgestellter Kanalschachtdeckel führt zu Unfall

Rastatt (ots)

Ein bisher Unbekannter hat in der Fährstraße einen Kanalschachtdeckel aus seiner Einfassung gehoben und stellte diesen so auf, dass er auf der Fahrbahn deutlich erhöht herausragte und eine Gefährdung für den Straßenverkehr darstellte. Einem 56-jährigen Zweiradfahrer wurde dies am frühen Sonntagmorgen gegen 6 Uhr zum Verhängnis. Beim Verlassen eines Festes kollidierte der alkoholisierte Radfahrer mit dem aufgestellten Kanalschachtdeckel und kam zu Fall. Dabei zog er sich mehrere Verletzungen zu und musste durch den alarmierten Rettungsdienst und Notarzt in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten des Polizeireviers Raststatt suchen nun nach der Person, welche das Hindernis in diese gefährliche Position brachte. Hinweise dazu werden unter der Telefonnummer: 07222/761-0 entgegengenommen.

/gü

