Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, B500 - Auto gegen Motorrad

Baden-Baden (ots)

Beim Abbiegen kollidierte am Sonntagmittag, zwischen der Bühlerhöhe und dem Schwanenwasen, ein VW mit einer Harley Davidson. Der 50-jährige Autofahrer wollte gegen 14:40 Uhr in Richtung Baden-Baden fahrend, in Höhe des dortigen Freizeitheimes, nach links abbiegen. Der nachfolgende 53 Jahre alter Motorradfahrer wollte in diesem Moment das Auto überholen, wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern und kam mit seiner Sozia zu Fall. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es nicht. Die Mitfahrerin der Harley musste zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Fahrzeuglenker widersprechen sich bezüglich der Frage, ob der Autolenker den Abbiegevorgang mittels Blinker angekündigt hatte. Am Motorrad entstand ein Reparaturschaden von ungefähr 1.500 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

