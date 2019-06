Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher auf Beute aus

Borken (ots)

Gescheitert sind unbekannte Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag in Borken in zwei Fällen. Sie versuchten jeweils vergeblich, eine Eingangstür aufzuhebeln. Die einzelnen Taten betrafen Geschäftsräume an der Heilig-Gast-Straße und an der Brinkstraße.

Leider erfolgreich verliefen die kriminellen Bemühungen allerdings bei einem Einbruch in der gleichen Nacht in einen gastronomischen Betrieb an der Johann-Walling-Straße. Die Täter hatten sich auf noch nicht bekannte Weise Zugang verschafft. Sie entwendeten ein Kellnerportemonnaie mit Bargeld.

Die Polizei bittet in allen drei Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

