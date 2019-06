Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht am Kindergarten

Bocholt (ots)

Als die Besitzerin eines grauen VW Golf am Mittwoch in Bocholt wieder zu ihrem geparkten Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro fest. Den Pkw hatte sie gegen 07.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Kindergartens an der Dechant-Kruse-Straße abgestellt. Gegen 16.15 Uhr stellte die Rhederin den Schaden an ihrem Golf fest. Der unbekannte Unfallverursacher hatte sich von dem Parkplatz entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bocholt (02871 / 2990).

