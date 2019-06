Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Lkw-Fahrer musste auf Weiterfahrt verzichten

Südlohn (ots)

Da kam einiges zusammen für einen Lkw-Fahrer, den die Polizei am Mittwoch gegen 15.10 Uhr in Südlohn-Oeding kontrolliert hat: Die Beamten stellten schnell fest, dass der 31-jährige die erforderliche Fahrerlaubnis nicht besitzt. Stattdessen legte er ihnen bei der Kontrolle auf der Winterswyker Straße eine ungarische Fahrerlaubnis vor, an deren Echtheit die Beamten erhebliche Zweifel beschlichen. Bei der Kontrolle stellte sich überdies hinaus, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft zur Fahndung ausgeschrieben war. Nicht zuletzt entdeckten die Polizeibeamten beim Blick auf die Ladefläche, dass seine Ladung nicht vorschriftsmäßig gesichert war. Die Beamten fertigten eine Anzeige, untersagten die Weiterfahrt und stellten den Führerschein sicher.

