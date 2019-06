Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Erfrischung auf kriminelle Weise gesucht

Gronau (ots)

Gekühlte Getränke sind an heißen Tagen ein begehrtes Gut. Die Sommerhitze rechtfertigt allerdings nicht, was Unbekannte jetzt in Gronau anrichteten: Sie schnitten ein Festzelt auf dem Gelände eines gastronomischen Betriebs an der Fabrikstraße auf, um an die eiskalten Erfrischungen zu kommen, die dort in Kühlschränken lagerten. Die Täter entwendeten mehrere Flaschen mit nichtalkoholischen Getränken. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Montag, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 16.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Kreispolizeibehörde Borken

