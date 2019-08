Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Hund contra Radfahrer, Hundehalter gesucht

Bühl (ots)

Im Unteren Jägerweg, kurz vor dem Abzweig zur Guckenhütte, kam es am Sonntagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, zu einem Unfall, bei welchem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Nach Aussage des Mountainbike-Lenkers sei ein Hund mit dunklem Langhaarfell, aus dem Wald kommend, direkt vor sein Fahrrad gerannt. Trotz einer Vollbremsung sei er mit dem Hund zusammengestoßen und hingefallen. Der Hund soll danach wieder zurück in den Wald gerannt sein. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 200 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen übernommen und bitten unter der Rufnummer: 07223 99097-0 insbesondere um Hinweise zum bislang unbekannten Hundehalter.

/ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell