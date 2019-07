POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 12.07.2019

Polizei Salzgitter

Auseinandersetzung endet mit schweren Verletzungen

Am Donnerstagabend, gegen 21:45 Uhr, kam es in der Seesener Straße in Immendorf bei Salzgitter zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen im Alter von 29 und 31 Jahren. Im Verlaufe der Streitigkeiten wurde der 29- Jährige, aus Molawien stammende Mann, durch einen Messerstich in den Bauchbereich verletzt. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 31- jährige Täter, welcher ebenfalls aus Moldawien stammt, flüchtete vom Tatort. Die Polizei ermittelt nun wegen einer gefährlichen Körperverletzung gegen den 31- jährigen Moldawier.

Werkzeuge von Transporter entwendet

Zwischen Mittwoch, 15:00 Uhr, und Donnerstag, 06:35 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter eine sich auf der Ladefläche eines Transporters befindende Kiste auf. Aus dieser entwendeten sie anschließend diverse Werkzeuge und einen Kanister mit Kraftstoff. Die Tat ereignete sich in der Bert-Brecht-Straße in Salzgitter- Thiede. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1.200 Euro.

PKW geriet in Brand

Am Donnerstag, gegen 14:45 Uhr, geriet im Pfarrweg in Salzgitter- Ohlendorf ein in einer Halle abgestellter PKW, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an der Batterie, in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, sodass lediglich der PKW beschädigt wurde. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

