Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 12. Juli 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen: Arbeitsmaschine beschädigt

Mittwoch, 10.07.2019, 17:00 Uhr, bis Donnerstag, 11.07.2019, 06:30 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Dienstag schlug ein bislang unbekannter Täter zwei Scheiben einer an einer Baustelle zwischen Cremlingen und Hordorf (Landesstraße 635) abgestellten Raupe ein. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall, zwei leicht verletzte Personen, hoher Sachschaden

Donnerstag, 11.07.2019, gegen 18:30 Uhr

Am frühen Donnerstagabend ereignete sich in der Straße Zur Schanze ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Demnach beabsichtigte eine 37-jährige Autofahrerin rückwärts in den fließenden Verkehr einzufahren. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah sie hierbei das Auto eines 37-jährigen Autofahrers. Durch den Zusammenstoß verletzten sich die beiden Unfallbeteiligten leicht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 15.000,-- Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell