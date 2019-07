Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Donnerstag, 11. Juli 2019:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Dienstag, 09.07.2029, gegen 10:30 Uhr

Ein 79-jähriger Radfahrer ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Straße Wildkamp leicht verletzt worden. Demnach beabsichtigte ein 49-jähriger Autofahrer mit seinem Auto rückwärts aus der Straße Marderfalle in die Straße Wildkamp einzufahren. Hierbei kam es mit dem 79-jährigen Radfahrer, der auf der Straße Wildkamp unterwegs war, zu einer Kollision. Durch die Kollision stürzte er zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

