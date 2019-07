Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 10.07.2019

Peine (ots)

Nachbericht zu: Brand eines Wohnmobils auf dem Peiner Hagenmarkt

Wie berichtet, kam es am 05.07.2019, gegen 01:50 Uhr, zu einem Brand eines Wohnmobils auf dem Hagenmarkt in Peine. Die sich in dem Wohnmobil befindende Familie konnte sich noch rechtzeitig ins Freie retten, ihr Hund verstarb bei dem Feuer.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach der Brand im Bereich einer Ölheizung aus. Durch chemische Prozesse und Wärmeeinwirkung auf den Holzfußboden reichte vermutlich bereits eine geringe Temperatur an dem Abgasrohr der Heizung, um den Fußboden in Brand zu setzen. Dieser breitete sich schließlich über den Wohnwagen aus.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300.000 Euro.

