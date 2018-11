BPOLI EF: Frau randaliert in ICE

Erfurt (ots) - Eine 34-jährige Deutsche sorgte gestern Abend in einem ICE für Aufregung. Der Zug befand sich auf der Fahrt von München nach Erfurt, als die Frau gegen 18:30 Uhr anfing im Bordrestaurant zu randalieren. Sie warf Gläser nach dem Barkeeper, beschädigte Inventar und griff drei Zugbegleiter an. Bundespolizisten nahmen die Frau nach Ankunft des Zuges in Erfurt in Gewahrsam. Bei der 34-Jährigen fanden die Beamten geringe Mengen Crystal und Marihuana. Weil die im Kyffhäuserkreis wohnende Frau sich auch in der Folge nicht beruhigte, wurde sie ins Katholischen Krankenhaus eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen zum Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz werden durch die Polizei des Freistaates Thüringen geführt.

Wussten Sie schon, die Bundespolizei in Mitteldeutschland ist auch bei Twitter online, folgen Sie uns unter @bpol_pir.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Erfurt

Michael Oettel

Telefon: 0361 65983 - 521

E-Mail: bpoli.erfurt.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell