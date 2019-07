Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 10.07.2019

Peine (ots)

Versuchter Einbruch in Kindergarten

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Breslauer Straße in Peine einzubrechen, was ihnen allerdings misslang. Die Räumlichkeiten wurden durch die Täter nicht betreten. Es wurde ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro verursacht.

Navigationsgeräte aus PKW entwendet

In der Nacht von Montag auf Dienstag hatten es unbekannte Täter auf Navigationsgeräte aus drei PKW abgesehen. Im Meerackerring, im Dabrowakamp und in der Schubertstraße in Lengede brachen die Täter die Fahrzeuge auf und entwendeten die fest verbauten Navigationsgeräte. Zudem nahmen sie noch Bargeld und Kleidungsstücke mit. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 3.000 Euro.

Mit 1,90 Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Am Mittwoch, um 00:20 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung einen 48- jährigen Fahrradfahrer aus Peiner im Schwarzen Weg in Peine. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 48- Jährige unter deutlichem Alkoholeinfluss stand. 1,90 Promille war das Ergebnis eines Atemalkoholtests. Es folgten eine Blutentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens.

E- Scooter- Fahrerin ohne Versicherung unterwegs

Am Mittwoch, um 01:00 Uhr, wurde durch eine Streifenbesatzung eine 39- jährige Hamburgerin auf ihrem E- Scooter in der Woltorfer Straße kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass keine Haftpflichtversicherung vorlag. Die Hamburgerin muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Vorstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 07:20 Uhr und 15:20 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Sedanstraße in Peine, in Höhe des dortigen Supermarktes, abgestellten VW Eos. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 7.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Fahrer vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

