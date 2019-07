Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 9. Juli 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Fümmelse: illegale Müllentsorgung löst Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus

Dienstag, 09.07.2019

Am Dienstagnachmittag erhielt die Polizei einen Hinweis auf eine vermutlich illegale Müllentsorgung in der Feldmark an der Kreisstraße 69 im Bereich zwischen der Ortschaft Fümmelse und der Bundesstraße 248. Eine Überprüfung ergab, dass dort in der Feldmark ein Plastiksack mit Müll entsorgt worden war. In dem Sack konnte unter anderem ein Eimerähnliches Kunststoffbehältnis festgestellt werden. Da sich auf diesem Behältnis ein Gefahrgutzeichen befindet, wurde der Einsatzraum weiträumig abgesperrt. Zurzeit wird das Behältnis durch die alarmierte Feuerwehr geborgen. Ob sich in diesem Behältnis Stoffe und dabei eventuell tatsächlich gefährliche Stoffe befinden, kann derzeit nicht gesagt werden. Da sich der Fundort weit außerhalb einer Wohnbebauung befindet, kann eine Gefährdung von Personen derzeit ebenfalls ausgeschlossen werden. Während der laufenden Bergungsmaßnahmen muss die Kreisstraße 69 zwischen dem Ortsausgang von Fümmelse und der Bundesstraße 248 gesperrt werden. Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell