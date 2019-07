Polizei Salzgitter

POL-SZ: Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Salzgitter und der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom Dienstag, 09. Juli 2019:

Salzgitter (ots)

Einladung von Medienvertretern zur Unterzeichnung der Sicherheitspartnerschaft

Begründet durch den hohen Migrationsanteil in der Bevölkerung Salzgitters sowie des starken Zuzugs anerkannter Flüchtlinge in den Jahren 2015 bis 2017 stellen sich für die kommunalen Strukturen und die Polizei besondere Herausforderungen. Um die Integration bestmöglich durch den Faktor Sicherheit zu stärken, intensivieren die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel und die Stadt Salzgitter ihre seit 2002 existierende Sicherheitspartnerschaft.

Am Dienstag, den 16. Juli 2019, in der Zeit von 14:30 bis 15:10 Uhr, ist geplant, dass durch Stadtrat Eric Neiseke als Vertreter der Stadt Salzgitter und durch den Leitenden Kriminaldirektor Volker Warnecke (Leiter der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel) die erste Ergänzung der Vereinbarung über eine Sicherheitspartnerschaft in der Stadt Salzgitter unterzeichnet wird.

An diesem Tag hat der niedersächsische Minister für Inneres und Sport, Herr Boris Pistorius, sein Erscheinen in der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel in Salzgitter angekündigt. Weitere Verantwortungsträger der Stadt Salzgitter, der Polizeidirektion Braunschweig und der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel sind zur Unterzeichnung der Sicherheitspartnerschaft ebenfalls vor Ort.

Zu diesem Termin am Dienstag, 16. Juli, um 14.30 Uhr, im Dienstgebäude der Polizeiinspektion, Joachim-Campe-Straße 21, 38226 Salzgitter, möchten wir Sie herzlich einladen. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie uns mitzuteilen, ob Ihre Redaktion an diesem Termin teilnimmt!

Rückfragen bitte an:

Frank Oppermann

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell