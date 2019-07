Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 09.07.2019

Peine (ots)

Transporter aufgebrochen

Zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Montag, 06:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter einen auf einem Hinterhof in der Werner-Nordmeyer-Straße in Peine abgestellten Transporter auf. Über die gewaltsam geöffnete Hecktür gelangten die Täter in das Fahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie allerdings ohne Beute. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 250 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell