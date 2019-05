Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190516-3: Rollerfahrer entzog sich Verkehrskontrolle - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Als Polizisten am Mittwochabend (15. Mai) beabsichtigten, einen Rollerfahrer zu kontrollieren, ergriff dieser umgehend die Flucht.

Die Beamten entdeckten den ihnen entgegenkommenden Rollerfahrer gegen 23:15 Uhr auf dem Nordring in Höhe der Lothringer Straße. Sie wendeten, um den Fahrer zu überprüfen. Dieser erhöhte seine Geschwindigkeit und bog zunächst in die Maastrichter Straße und von dort in einen abgesperrten Fußweg ein. Dort fanden die Beamten kurze Zeit später den Roller, trafen jedoch nicht auf den Fahrer, der seine weitere Flucht offensichtlich zu Fuß fortgesetzt hatte. Die Polizisten stellten fest, dass das Versicherungskennzeichen am Fahrzeug derzeit nicht vergeben ist und die Fahrgestellnummern entfernt wurden. Aufgrund dessen gehen die Beamten davon aus, dass das Fahrzeug gestohlen wurde. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren gegen einen 29-jährigen mutmaßlichen Tatverdächtigen eingeleitet. (nh)

