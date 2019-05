Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190516-2: Brand im Autohaus- Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Mittwoch (15. Mai) um 20:25 Uhr Rauch in einem Autohaus auf der Heerstraße bemerkt.

Der Zeuge verständigte die Feuerwehr und Polizei. Die Beamten vor Ort bemerkten, dass der Rauch aus einer rückwärtigen Garage in die Verkaufsräume zog. Dort brannte ein in einer Garage abgestellter Kleinwagen. Die Feuerwehr löschte das Auto, an dem Totalschaden entstand. Zudem verursachte der entstandene Ruß weiteren Schaden im Autohaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen und geht derzeit von einem technischen Defekt aus. (wp)

