Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Landau, Hainbachstraße, Freitag, 26.04.2019, 16:40 Uhr (ots)

Prellungen und Schürfwunden erlitt am Freitagnachmittag eine sieben jährige Schülerin aus Landau. Sie hatte die Hainbachstraße in Höhe der Hausnummer 30 überquert und wurde hierbei von einem 31-jährigen PKW Fahrer erfasst, der die Hainbachstraße in Richtung August-Croissant-Straße befuhr. Das Mädchen wurde, in Begleitung ihrer Mutter, vorsorglich in ein örtliches Krankenhaus verbracht. An dem PKW entstand ein Schaden in Höhe von circa 50 Euro.

