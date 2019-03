Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen, Schützenstraße / Verkehrsunfallflucht mit 2,5 Promille

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag, den 17.03.19, kam es in Kaltenkirchen zu einer Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss. Die Fahrerin eines Opels fuhr gegen 15:00 Uhr auf einen in der Schützenstraße liegengebliebenen Pkw auf. Anschließend flüchtete sie. Da Zeugen das Kennzeichen abgelesen hatten, gelang es der Polizei schnell, das Fahrzeug ausfindig zu machen. Auf dem Fahrersitz saß eine 49-Jährige. Sie zeigte sich den Polizeibeamten gegenüber uneinsichtig. Ein letztendlich doch durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Der 49-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Außerdem leiteten sie ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Der Sachschaden liegt bei 3000 Euro.

