Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tangstedt - Autofahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Freitag, gegen 17:40 Uhr, ist es zwischen dem Ortsteil Wilstedt der Gemeinde Tangstedt und Wakendorf II zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Peugeot-Fahrer schwere Verletzungen erlitten hat.

Nach aktuellem Stand der polizeilichen Ermittlungen befuhr ein 26-jähriger Mann, der in einer kleinen Ortschaft des Kreises Segeberg wohnhaft ist, die Wakendorfer Straße außerorts in Richtung Wakendorf II. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Peugeot in einer leichten Linkskurve zunächst von der Fahrbahn ab und anschließend im Graben zum Stillstand. Mitarbeiter des Rettungsdienstes brachten den Mann mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Weitere Personen oder Fahrzeuge waren nach bisherigen Erkenntnissen an dem Unfall nicht beteiligt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Tangstedt unter 04109 9282 in Verbindung zu setzen.

