Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Heuchelheim-Klingen, An der Ziegelhütte, Freitag, 26.04.2019, 04:50 (ots)

9000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles vom Freitagmorgen in Heuchelheim-Klingen. Der 18 jährige Verursacher kollidierte aus bislang noch nicht geklärter Ursache mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW. Im Anschluss hinterließ der 18-Jährige eine Notiz an dem beschädigten Fahrzeug und verließ die Unfallstelle. Da diese Verfahrensweise der gesetzlich geforderten Wartepflicht nicht genügte, wurde durch die aufnehmenden Polizeibeamten ein Ermittlungsverfahren aufgrund Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

