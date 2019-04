Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Umkleidespinde geöffnet

Bad Bergzabern (ots)

Auf bislang unbekannte Art und Weise haben Unbekannte das elektronische Schließsystem der Umkleidespinde im Saunabereich der Südpfalz-Therme überwunden. Im Laufe des Donnerstagnachmittags haben sich immer mehr Gäste gemeldet, denen offensichtlich Bargeld aus den Spinden gestohlen wurde. Aufbruchspuren an den Spinden waren nicht vorhanden. In allen Fällen waren die Spinde wieder verschlossen. Derzeit wird von 16 geöffneten und wieder verschlossenen Spinden ausgegangen. Da nicht alle Geschädigten namentlich bekannt sind, werden Geschädigte gebeten sich mit der Polizei in Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen. Dies gilt auf für Zeugen, welche verdächtige Personen an den Spinden beobachtet haben. Tel. 06343 93340

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343 - 93340

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell