Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alleinunfall mit Sachschaden

Bild-Infos

Download

A65, Neustadt-Süd (ots)

Zu einem Alleinunfall bei welchem glücklicherweise nur ein Sachschaden von etwa 500 Euro zu verzeichnen war, kam es am gestrigen Morgen auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe in Höhe der Anschlussstelle Neustadt-Süd. Eine 36 Jahre alte Verkehrsteilnehmerin aus dem Raum Neustadt verlor nach eigenen Angaben aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, drehte sich und kam im Grünstreifen zum Stehen. Während der Bergungsmaßnahmen kam es zu keinerlei Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

POK Weingärtner

Luitpoldstr. 65, 67480 Edenkoben

Tel. 06323 / 955-0, piedenkoben@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell